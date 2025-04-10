وكلاء عباس ابراهيم تقدموا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي البيطار

تقدّم وكلاء المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه المحقق العدلي المكلف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد ان قرر دعوة اللواء ابراهيم لسماعه يوم غد الجمعة، وذلك "للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها أثناء السير في التحقيقات"، وفق ما أورده الوكلاء في الدعوى.

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