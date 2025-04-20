شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء.. الوصفة السحرية لإسعاد أولادك في الإجازات وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 09:00 م

الاحتفال بشم النسيم فرصة ذهبية للأهالي لخلق ذكريات جيدة مع ولادهم في جو لطيف وهواء نقي، وحول ذلك قدم الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في قصر العيني بعض الأفكار البسيطة التي تفرق جدًا في إسعاد الأسرة، ومنها:

1. حضروا خروجة بسيطة في مكان مفتوح

زي حديقة عامة، النيل، شاطئ أو حتى جنينة قريبة.

خدوا معاكم مفرش، أكلة خفيفة، ومشروبات منعشة.

أهم حاجة: مفيش موبايلات طول الوقت، وخليكم حاضرين مع بعض.

2. أنشطة خفيفة وجماعية

العبوا كورة، طيارات ورق، أو ألعاب بسيطة زي شد الحبل أو الكراسي الموسيقية.

ممكن ترسموا على البيض مع ولادكم، هينبسطوا جدًا ويحسوا إنهم جزء من طقوس اليوم.

3. شاركوا في تحضير الأكل سوا

خلي الأطفال يساعدوا في تحضير السندوتشات أو سلطة.

دي فرصة تعلمهم المسؤولية وتديهم إحساس بالإنجاز.

4. أوقات حكي وضحك

احكوا حواديت أو ذكريات زمان عن شم النسيم، وخلوا ولادكم يحكوا هما كمان.

غنيوا أغاني قديمة مرتبطة باليوم، حتى لو بصوت نشاز!

5. صور وفيديوهات للذكريات

خدو صور عفوية للعيلة، مش لازم تكون مثالية، بس تفضل ذكرى.

ممكن بعدين تعملوا ألبوم صغير أو فيديو مجمع للحظات الحلوة دي.

6. اللحظات البسيطة أهم

مش لازم اليوم يكون مثالي، كفاية إنكم مع بعض.

اضحكوا على المواقف، واستمتعوا بالحاضر من غير ضغوط.