ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي على صنعاء إلى 12 قتيلًا و30 مصابًا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء، فجر يوم الاثنين، إن عدد القتلى في القصف الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي، ارتفع إلى 12 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين.

وأضافت وزارة الصحة أن الحصيلة غير نهائية وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القصف الأمريكي على حي فروة ألحق أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين والمحلات التجارية.

ومساء الأحد، هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، إذ أن القوات الأمريكية شنت سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء.

ووثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفه القصف الأمريكي واستهدف سوق وحي فروة الشعبي بالعاصمة صنعاء مخلف 12 قتيلا على الأقل.

كما قالت وسائل إعلام محلية، إن الجيش الأمريكي شن 3 غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب في وسط اليمن، وغارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت أيضا، أن سلاح الجو الأمريكي شن غارة على مديرية سحار بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة قرابة 300 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.