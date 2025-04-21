شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج شهادة بإتمام أعمال ترميم لعقار.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي).

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو إعلام وراثة.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية.

- أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/ عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم الشهادة.

- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

- تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدمة.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.