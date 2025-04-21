شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحليل مكونات iPhone 16e يكشف عن تفوق واضح على iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن أحد متأكدًا من أداء iPhone 16e، إنه ترقية هائلة عن سلفه الروحي، iPhone SE 3، ولكن على الرغم من أنه يوفر تجربة iPhone 16 الأساسية، إلا أنه يفتقد العديد من ميزات الهواتف الرائدة، وقد كشف تقرير حديث عن وجود طلب كبير على الهاتف، ووفقًا لتحليل جديد، فإن مكوناته الداخلية تجعله مميزًا.

ويتميز iPhone 16e بشاشة مقاس 6.1 بوصة، تمامًا مثل iPhone 16، ويشترك الهاتفان أيضًا في شريحة A18 ويدعمان تقنية Apple Intelligence، ويتميز iPhone 16e بتصميم عصري، ولكنه يحتوي على نتوء بدلاً من Dynamic Island، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط، ويحتوي الهاتف الجديد على زر Action، ولكن ليس زر التحكم في الكاميرا، كما أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

ووفقًا لشركة تحليلات السوق Counterpoint، ساعد هاتف iPhone 16e شركة Apple على التفوق على شركات الهواتف الذكية الأخرى في الربع الأول من عام 2025، ويُعد هذا الهاتف أول هاتف من Apple مزود بمودم داخلي، وعلمت Counterpoint أن الهاتف يحتوي على مكونات مُصنّعة منزليًا أكثر من أي هاتف آخر من تشكيلة Apple.

وتعد 40% من المكونات التي وُضعت داخل iPhone 16e صُنعت بواسطة Apple، وفي المقابل، 29% فقط من مكونات iPhone 16 الداخلية صُنعت بواسطة Apple، و31% من أجزاء iPhone SE 3 صُنعت داخليًا، بالإضافة إلى المودم، يتميز الهاتف أيضًا بأجزاء مُصممة خصيصًا للمعالجة وإدارة الطاقة، وقد مكّن مودم C1 الخاص بشركة Apple من توفير 10 دولارات على كل جهاز.

ويبدو أن المواصفات المُبسّطة والمكونات المُصنّعة محليًا هي ما مكّنت Apple من تحقيق سعر ابتدائي قدره 599 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل iPhone 16e أرخص بمقدار 200 دولار أمريكي من iPhone 16.

إضافة جزء آخر مُصمّم داخليًا يمنح Apple تحكمًا أكبر في iPhone 16e، مما قد يُحسّن تجربة المستخدم. نعلم بالفعل أنه على الرغم من تقدّمه التكنولوجي مقارنةً بمودم Qualcomm Snapdragon X71 5G الموجود في سلسلة iPhone 16، إلا أن مودم C1 في iPhone 16e يُوفّر سرعات تحميل وتنزيل أفضل في معظم الحالات.

كما أنه أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وقد وفّر تصميمه مساحة لبطارية أكبر، وقد يكون iPhone 16 أفضل هاتف نظريًا، ولكن بفضل نسبة أكبر من المكونات المُصمّمة خصيصًا، يُحافظ iPhone 16e على مكانته.