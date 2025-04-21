شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض تؤكد التسمم بالفسيخ الفاسد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، للدكتورة إيمان كرم عبد الحميد قسم كيمياء الكائنات الدقيقة معهد بحوث التقنيات الحيوية حول أكل الفسيخ فى شم النسيم، وذلك فى إطار سلسة الأخبار التوعوية صحتك فى الربيع ، أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد وهى:-

-ضعف العضلات وصعوبة في التنفس

-ازدواج الرؤية أو تشوشها

-جفاف الفم وصعوبة في البلع

-الإحساس بالإرهاق العام والدوخة

-شعور بالغثيان أو القيء

ونصحت الدكتورة إيمان كرم، بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم دون انتظار، فسرعة العلاج ضرورية لإنقاذ الحياة، ولا تحاول معالجة الأمر في المنزل بشرب اللبن أو تناول أي علاجات منزلية، لأن السموم التي يفرزها الفسيخ لا يمكن إبطال مفعولها بهذه الطرق.