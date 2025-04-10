شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة الثلاثية جددت تأكيد ثوابت الموقف المصرى والعربى فى دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بالنتائج الإيجابية التى أسفرت عنها القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية التى عقدت مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه القمة جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصرى والعربى فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف إدريس أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مدينتى العريش ورفح تحمل رسائل ذات دلالات بالغة الأهمية، أبرزها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى ورفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجيره أو تصفية قضيته العادلة.



وأكد أن احتشاد الآلاف من المواطنين فى رفح تلبية لدعوة القيادة السياسية، يمثل رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف قيادته، ويؤكد تمسكه الراسخ بالثوابت الوطنية التى ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية أو أى تهديد للأمن القومى المصري.



وأوضح النائب أحمد إدريس أن القمة الثلاثية قد أكدت على ضرورة وقف التصعيد العسكرى بشكل عاجل، والعمل الفورى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لتثبيت الحقوق الفلسطينية.



وأشاد إدريس بحكمة وقوة تحركات مصر بقيادة الرئيس السيسى، التى تستهدف حماية أمن المنطقة ودعم الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع. وأكد أن هذا الحراك المصرى، سواء الرسمى أو الشعبى، يجسد الدور التاريخى لمصر فى نصرة القضايا العربية، داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته كاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.