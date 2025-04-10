الجيش: تحرير مخطوف في منطقة القصر وتوقيف مواطنين في بلدة طاريا

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن "بتاريخ 10 / 4 /2025، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد خطفه من بلدة العين – بعلبك مقابل فدية مالية وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".
ولفتت القيادة، الى أن "دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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