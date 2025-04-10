الحجار بحث مع جونسون في التعاون القضائي بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية

التقى النّائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل، السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون، وتمّ البحث في التّعاون القضائي بين البلدين.

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