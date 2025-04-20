الأب تابت ترأس قداس عشية عيد الفصح في مزار سيدة لبنان- حريصا

ترأس رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الأب فادي تابت، قداس عشية عيد الفصح في مزار سيدة لبنان- حريصا، بحضور حشد من المشاركين.

وأشار الأب فادي تابت في عظة ألقاها إلى أنه "كلنا لدينا 3 ولادات هي الولادة الآدمية والولادة المعمودية والولادة التي ننتقل فيها إلى الحياة مع يسوع"، موضحا في هذا الصدد أنه "يجب علينا أن نعيش مع يسوع".

وأضاف "يسوع هو الهدية التي لا يمكن أن نبقيها لأنفسنا فقط"، موضحا أن "في قيامة يسوع طُبع اسمنا فوق في السماء".

وفي الختام، قال تابت "اتمنى لكم أعيادا مباركة وان شاء الله نحافظ على هدية المسيح في هذه القيامة".