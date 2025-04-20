شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إنشاد دينى لفرقة الحضرة فى ساقية الصاوى 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وصلة غنائية من مدائح التراث في السابعة مساء 25 من شهر أبريل الجاري، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.



وتقدم الفرقة، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.



وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية؛ للحفاظ على مكونات التراث الديني الشعبي المصري، وتضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي -صل الله عليه وسلم.



وتنقل فرقة الحضرة تراث الحضارات الصوفية المصرية من المساجد والساحات إلى المسارح، في صورة عرض فني في غاية الجمال، لا يخفى جانب جودة الصنعة الفنية المصرية.

