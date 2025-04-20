شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد اهتمام بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأحد/، اهتمام بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي أتول كهاري، الذي نقل إلى السوداني تحيات الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، وتأكيد حضوره في القمة العربية التي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل.



وأعرب السوداني عن تقديره للأمم المتحدة لكل ما قدمته من مساعدة للعراق وشعبه منذ انتخابات عام 2005 وحتى اليوم، مشيدا بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية.

ومن جهته، قال المسئول الأممي "إن العراق يعيش حاليا مستوى متقدما من الأمن والانفتاح والتطور العمراني الذي يقابل تقدما موازيا في مجالات الاستقرار السياسي والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها".



وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة (يونامي) في العراق، المقرر إتمامه في شهر أغسطس 2026.