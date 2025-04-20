شعلة النور المقدس وصلت إلى بلدات حاصبيا ومرجعيون

وصلت شعلة النور المقدّس الى بلدات قضاءي حاصبيا ومرجعيون، حيث استقبلها المؤمنون في بلدات دير ميماس، برج الملوك، جديدة مرجعيون، ابل السقي، حاصبيا، راشيا الفخار، ابو قمحة والماري, ورفعت الصلوات واقيمت القداديس.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت شعلة النور المقدّس إلى مطار بيروت الدولي، والتي تم نقلها من القدس عبر العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن توجه إلى الأردن لتسلم الشعلة المقدسة، وفد لبناني ضمّ أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى إلى الأردن قبل نقله إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي.