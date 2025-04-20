مقتل رجل برصاص الشرطة إثر مشاجرة في شمال غرب ألمانيا

قَتل شرطي ألماني رجلا اعتدى على دوريته برذاذ حارق، بعدما هدّد أشخاصا عدة بسكين في إطار مشاجرة أمام ملهى ليلي في أولدنبرغ في شمال غرب البلاد.
وفتح تحقيق بحق الشرطي البالغ 27 عاما الذي أطلق النار مرات عدة على الرجل البالغ 21 عاما والذي قضى متأثرا بجروحه في المستشفى.
وأوضحت الشرطة في بيانها، أن التحقيق تقوده شرطة منطقة أخرى لأسباب تتصل بالحيادية، ويجرى بإدارة النيابة العامة لأولدنبرغ. وذكرت بانه "راح بعض الأشخاص يطاردونه لكنهم توقفوا عندما هدّدهم بسكين". إلا أنه عمد وفق الشرطة إلى "الاقتراب من الشرطيين على نحو تهديدي" وعمد إلى "رش الرذاذ الحارق باتّجاههم"، ما دفع الشرطي إلى "استخدام سلاحه".
والتدخل تم ليل السبت الأحد بعدما "جَرح المهاجم المفترض وهدَّد أشخاصا عدة". وبعدما "مُنع من دخول" ملهى ليلي، قام المهاجم المفترض "برش رذاذ حارق باتجاه اثنين من موظفي الأمن"، ما تسبب بـ"إصابات طفيفة" لأشخاص عدة.
وبعدما فرّ إثر وصول مجموعة أولى من الشرطيين، تمكنت دورية ثانية من محاصرته.
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