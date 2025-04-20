بطولة ألمانيا: سانت باولي يوجه ضربة شبه قاضية لليفركوزن وفرانكفورت يهدر نقطتين

الرياص - اسماء السيد - برلين : وجه سانت باولي الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، ضربة شبه قاضية لآمال باير ليفركوزن في الاحتفاظ باللقب، وذلك بإجباره على التعادل 1 1، فيما أهدر أينتراخت فرانكفورت نقطتين ثمينتين في الصراع من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا باكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه أوغسبورغ الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدا ليفركوزن في طريقه لاستعادة توازنه بعد التعادل السلبي المخيب في المرحلة الماضية على أرضه أمام هايدنهايم بتقدمه على مضيفه بهدف للتشيكي باتريك شيك برأسية بعدما وصلته الكرة من الإسباني أليكس غريمالدو إثر ركلة حرة (32).

لكن سانت باولي الذي يعود فوزه الأخير في الدوري على منافسه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (3 1)، خطف التعادل عبر الجزائري الأصل كارلو بوخلفة في الدقيقة 78 إثر ركلة حرة ومهد طريق بايرن ميونيخ نحو استعادة اللقب بعدما بات الفارق بينه وبين فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو 8 نقاط نتيجة فوزه السبت على هايدنهايم 4 0، وذلك قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وسيحسم بايرن اللقب اعتبارا من المرحلة المقبلة في حال فوزه على ضيفه ماينتس السبت وتعثر ليفركوزن أمام ضيفه أوغسبورغ بالخسارة أو التعادل.

تعثر فرانكفورت

ولم يستغل فرانكفورت تعادل ملاحقه لايبزيغ السبت أمام ضيفه هولشتاين كيل (0 0) كي يبتعد عنه في المركز الثالث وبقي على بعد نقطتين منه بالتعادل السلبي مع مضيفه أوغسبورغ، فيما كان فرايبورغ المستفيد الأكبر إذ بات على بعد نقطة من المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفوزه السبت على هوفنهايم 3 2.

ويأتي التعادل مع أوغسبورغ الذي يقبع في منتصف الترتيب، قبل لقاء لايبزيغ بالذات في المرحلة المقبلة ومن بعده ماينتس الذي يتخلف عن المركز الرابع بنقطتين، وصولا إلى إنهاء الموسم على أرض فرايبورغ بعد لقاء سانت باولي في المرحلة قبل الأخيرة.

وبدا لاعبو فرانكفورت مرهقين ضد فريق لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل الـ14 الأخيرة في سلسلة لم يتلق فيها سوى سبعة أهداف، لاسيما بعد مواجهة توتنهام الإنكليزي الخميس في أياب ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث خسر على أرضه 0 1 وخرج من المنافسة بعد التعادل ذهابا في لندن 1 1.

ويسعى فرانكفورت لخوض دوري الأبطال للمرة الثانية منذ تغيير تسميتها مطلع التسعينات، بعد أولى عام 2022 حين شارك فيها نتيجة تتويجه بلقب "يوروبا ليغ".

دورتموند يبقي على آماله

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، يبدو أن الفوز غير الكافي الذي حققه في منتصف الأسبوع على ضيفه برشلونة الإسباني 3 1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال (خسر ذهابا 0 4)، أعطى بوروسيا دورتموند دفعا معنويا جيدا وتمكن الأحد من تحويل تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف إلى فوز 3 2، ما أبقى على حظوظ فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالعودة إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

وبعدما وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 24 بهدف الياباني كو إيتاكورا بتسديدة قوية بعد تبادله الكرة مع النمسوي كيفن ستوغر، انتفض دورتموند قبيل نهاية الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف رغم ضربة خسارة ماكسيميليان باير للإصابة، بدأها الغيني سيرهو غيراسي، صاحب الثلاثية في مرمى برشلونة، بعد تمريرة عرضية من باسكال غروس (41)، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ثم أضاف فيليكس نميشا هدف التقدم في الدقيقة 44 بعدما وصلته الكرة عند مشارف المنطقة من كريم أديمي، قبل أن يسجل السويدي دانيال سفينسون الثالث بعدما تابع تسديدة لغيراسي صدها الحارس السويسري يوناس أوملين (4+45).

وعاد مونشنغلادباخ إلى الأجواء بفضل ركلة جزاء نفذها ستوغر بعد خطأ في المنطقة المحرمة على تيم كلاينديست من نميشا (56)، لكن أصحاب الأرض عرفوا كيف يسيرون بالمباراة إلى بر الأمان.