تخريب 7 تماثيل تاريخية في لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعت شرطة لندن المواطنين لمساعدتها للحصول على معلومات عن متورطين بحادث جنائين حيث تم تخريب "غير مبرر" لسبعة تماثيل خلال مسيرة حقوق المتحولين جنسياً في لندن.

وكُتبت كتابات ورسوم "غرافيتي" على تماثيل الناشطة في مجال حق المرأة في التصويت، ميليسنت فوسيت، ورجل الدولة الجنوب أفريقي، جان كريستيان سموتس، خلال الاحتجاج الذي أعقب قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن تعريف المرأة.

وأعلنت شرطة العاصمة أن التخريب الجنائي وقع خلال الاحتجاج في ساحة البرلمان، وستمنستر، يوم السبت.

وتجمع آلاف الأشخاص في "مظاهرة طارئة" عقب قرار المحكمة العليا الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن تعريف المرأة.

وكُتبت عبارة "حقوق المتحولين جنسياً هي حقوق إنسان" على تمثال لرجل الدولة الجنوب أفريقي، جان كريستيان سموتس.

وأفادت شرطة العاصمة أن الضباط يفحصون تسجيلات كاميرات المراقبة، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال كبير مفتشي الشرطة ستيوارت بيل: "إن أعمال التخريب والتخريب الإجرامية كهذه لا مكان لها في شوارع لندن، وتفسد المنطقة على السكان المحليين والزوار".

في حين تدعم الشرطة حق الجمهور في الاحتجاج، فإن هذا النوع من الإجرام لا معنى له وغير مقبول. نحن نتابع هذا الأمر وسنتخذ إجراءات ضد المسؤولين عنه."

وقال السيد بيل إن هناك خططًا لإزالة الكتابة على الجدران "لكن هذا يتطلب معدات متخصصة، ونحن واثقون من أنه سيتم ذلك قريبًا".

وأضاف: "نحن حريصون على التحدث إلى أولئك الذين شاهدوا أي شيء في ذلك اليوم، ونحث أي شخص لديه معلومات أو صور أو لقطات على التقدم".

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل التماثيل السبعة التي تم تشويهها.

وتضم ساحة البرلمان 12 تمثالًا لشخصيات سياسية، من بينها ونستون تشرشل وأبراهام لينكولن والمهاتما غاندي.

شكاوى الجمهور

وأعلنت شرطة العاصمة أنها تتعامل أيضًا مع عدد من الشكاوى من الجمهور بشأن اللافتات والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ورد أنها عُرضت في الاحتجاج.

وقالت الشرطة إنه بينما كان الضباط يحققون في اللافتات والصور المعروضة، فقد ثبت حتى الآن أنها من أحداث تاريخية، ولم تحدث في لندن، أو لا تشكل جريمة جنائية.

وجاء الاحتجاج في أعقاب حكم طال انتظاره صدر يوم الأربعاء، عندما قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بأن مصطلحي "امرأة" و"جنس" في قانون المساواة لعام 2010 "يشيران إلى..." إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي.

ويعني هذا أساسًا أن النساء المتحولات جنسيًا الحاصلات على شهادات اعتراف بالجنس لسن نساءً في نظر القانون. ونتيجة لذلك يمكن استبعاد النساء المتحولات جنسيًا الحاصلات على إحدى الشهادات من الأماكن المخصصة للجنسين فقط إذا كان ذلك "متناسبًا".