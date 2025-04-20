بهية الحريري استقبلت سفراء وممثلي منظمات دولية زاروا صيدا

استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون وفداً من السفراء الأجانب وممثلي منظمات دولية في مستهل زيارتهم لمدينة صيدا، بدعوة من رئيسة مهرجان "بيروت ترنم " ميشلين أبي سمرا التي رافقتهم في الجولة. وضم الوفد: سفراء "بلجيكا أرناوت باولس، قبرص ماريا حاجي تيودوسيو، وصربيا ميلان تروجانوفيك، الوزير الاستشاري في السفارة القبرصية ساسا اوجداني، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليرتا أليكو، مديرة المكتب الاقليمي لليونسكو في لبنان كونستانزا فارينا، مسؤولة البرامج التربوية في مكتب اليونسكو ميسون شهاب، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور عماد سلامة.

وأقامت الحريري مأدبة غداء تكريمية على شرف الوفد بحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، الرئيس السابق للبلدية المهندس محمد السعودي، رئيس مؤسسة شرقي المهندس سعيد باشو، مدير عام "مؤسسة عودة" كريستيان عودة، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب، مديرة ثانوية رفيق الحريري نادين زيدان، مدير ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط، وكريمة السيدة الحريري غنى. وتخلل المأدبة كلمة ترحيب من الحريري وكلمة لأبي سمرا .

بعد ذلك انتقل وفد السفراء وجانب من الحضور الى صيدا القديمة حيث جالوا برفقة أبي سمرا في بعض أحيائها التراثية، وحضروا الحفل الموسيقي الغنائي الخاص الذي نظمه مهرجان "بيروت ترنم – السيستيما" بالشراكة مع اليونسكو احتفاءً بتراث صيدا في حمام الجديد التابع لـ"مؤسسة شرقي" في صيدا القديمة، والذي احياه مجموعة من الشباب اللبناني.