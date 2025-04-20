فن ومشاهير

"مقبرة جماعية".. كيف دعمت أنجلينا جولي غزة؟

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كيف دعمت النجمة العالمية أنجلينا جولي غزة وشعبها في حرب الإبادة التي يتعرضون لها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

على جانب آخر، اعترفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بأنها "ستكره" أن يكون هناك فيلم عن حياتها، وذلك بالتزامن مع انتظارها عرض فيلمها الجديد Maria يوم 11 ديسمبر الجارى على منصة نتفليكس.

واستبعدت جولى، التي تقوم ببطولة فيلم السيرة الذاتية القادم Maria، وتلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات، إمكانية سرد قصتها، عندما سُئلت عن إمكانية وجود فيلم سيرة ذاتية عن حياتها، صرحت جولي لـ Sunday Times: "هذا يستحق جائزة السؤال الأكثر جنونًا، عندما تكون شخصًا عامًا وتلعب شخصية مثل (ماريا كالاس)، فأنت تدرك كيف ستكره أن يفسر شخص ما حياتك أو يعتقد أنه يفهم حياتك، لذلك حاولنا أن نكون مدروسين، ودعونا نأمل ألا يكون هناك فيلم عن حياتي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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