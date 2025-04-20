رئيس الأركان الجزائري حذر من استهداف البلاد: لتعزيز قدرتنا العسكرية وأدوات الردع

ذكر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن تحقيق الأمن والاستقرار يمكّن الجزائر من الحصول على المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وحذر شنقريحة مما وصفه بـ"نوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقال إن "أعداء الجزائر لم يتقبلوا تمسك أبنائها بقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة، التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم".

وأضاف "هذا يعني أن الجزائر كانت وستبقى مستهدفة من جانب أعدائها"، مشددا على أهمية تعزيز قدرتها العسكرية واستنهاض أدوات الردع لمواجهة "كل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة البلاد وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية".