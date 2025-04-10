الجيش: توقيف 3 مواطنين في راشيا لتورطهم بتهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "ضمن إطار مكافحة التّهريب عبر الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت- ​راشيا​، المواطن (و. ح.) لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الدّاخل السّوري؛ بعد إصابته جرّاء تبادل إطلاق النّار مع الدّوريّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "على أثر ذلك، نفّذت دوريّة من المديريّة تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في البلدة، وأوقفت المواطنَين (و. ط. ح.) و(ز. ح.)، وضبطت أسلحةً حربيّةً وأعتدةً عسكريّةً وكميّةً من الذّخائر"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقيّة المتورّطين".