امن الدولة: توقيف مطلوب خطير في محلّة الرحاب - صبرا

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بان دوريّة من مكتب بعبدا التابع لمديرية جبل لبنان الإقليميّة تمكنت من توقيف اللبناني(ص.خ.)، أحد المطلوبين الخطرين والصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرم محاولة قتل، إطلاق نار بشكل متكرّر، وشهر سلاح حربي بوجه دوريّة أمنيّة. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء لإشارة القضاء المختص.

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