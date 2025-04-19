شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تنزيل تحديث iOS 18.4.1 لمعالجة المشكلات التقنية في التحديث الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل تحديث iOS 18.4.1، الذي يُعالج أخطاءً رئيسية، حيث يأتي هذا التحديث بعد أسبوعين من الإصدار الرسمي لـ iOS 18.4، وفي غضون أيام قليلة، بدأ مستخدمو iPhone وiPad بالإبلاغ عن مشاكل في CarPlay، واستنزاف البطارية بسرعة، وإعادة تثبيت التطبيقات المحذوفة، وغيرها الكثير.

ومع حلول Apple لهذه المشاكل، أصدرت أيضًا تصحيحين أمنيين رئيسيين، ما يجعل من الضروري للمستخدمين تنزيل التحديث فورًا.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول iOS 18.4.1 لتصحيح المشكلات التقنية الراهنة، مع تحديث iOS 18.4.1 الجديد، أصدرت أبل بعض إصلاحات الأخطاء وعالجت مشاكل الأمان التي وُجدت في iOS 18.4.

يتضمن التصحيح الأمني CoreAudio، الذي يدّعي أنه يُعالج خللًا في كيفية تعامل أجهزة iPhone مع ملفات الصوت الضارة.

ووفقًا لأبل، قد تؤدي هذه الملفات الضارة إلى "تنفيذ التعليمات البرمجية"، ما يمنح المتسللين القدرة على سرقة البيانات أو اختراق الجهاز بالكامل.

كما يتضمن تصحيح أمني آخر RPAC، الذي يُركز على إصلاح نظام مصادقة المؤشر في أجهزة iPhone، والذي يُستخدم لأغراض أمنية.

وقالت أبل: "قد يتمكن المهاجم الذي يتمتع بإمكانية القراءة والكتابة العشوائية من تجاوز مصادقة المؤشر، وقد يؤدي هذا إلى قيام الجهات الخبيثة بسرقة بيانات المستخدم أو تسريبها، لذلك، من الضروري لمستخدمي iPhone تثبيت تحديث iOS 18.4.1.

علاوة على ذلك، يُقدم التحديث إصلاحات لمشاكل الاتصال اللاسلكي في CarPlay، واستعادة التطبيقات والصور المحذوفة، واستنزاف البطارية، وفتح التطبيقات تلقائيًا، وعدم تشغيل تطبيقات الخلفية، وغيرها.

لتنزيل التحديث على جهازك، انتقل إلى "الإعدادات" وانقر على "عام"، ثم انتقل إلى "تحديث البرنامج" ودع الجهاز يُحلل نظام iOS 18.4.1، ثم انقر على زر "التحديث الآن" لتثبيت التحديث.

وبتثبيت آخر تحديث، يُمكن لمستخدمي iPhone الاستمتاع بتجربة iOS سلسة، علاوة على ذلك، يُقدم التحديث أيضًا بعض الإصلاحات الأمنية المهمة التي تُمكّن Apple من حماية بياناتك من أي جهة خارجية.