شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يختار بين اسمين لألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من الغياب، يستعد فريق بلاك تيما للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يحمل طابعًا مميزًا، ويعمل الفريق حاليًا على الاستقرار على الاسم النهائي للألبوم، بين عنوانين مقترحين هما: "الصندوق الأسود" أو "بلاك بوكس".

وقد انتهى الفريق من تسجيل خمس أغانٍ من الألبوم، وتتبقى ثلاث أغانٍ من المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لطرح الألبوم كاملًا في موسم صيف 2025.

وكانت أولى أغنيات الألبوم التي تم طرحها مؤخرًا هي أغنية "جبّارة"، وهي من كلمات أحمد فايز وألحان أحمد بحر، وقد حظيت الأغنية بتفاعل لافت من جمهور الفرقة ومحبي الموسيقى البديلة.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهو فريق غنائى مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء فى فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثانى بعنوان "غاوى بنى آدمين" فى شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائى فى الشرق الأوسط.