شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الأذن المزعج للصغار والكبار.. اعرف أسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يومًا بألم في أذنك ولم تعرف السبب؟ هل يصيبك الألم فجأة ثم يختفي؟ قد يكون ألم الأذن ناتجًا عن مشكلة بسيطة أو كبيرة وفقًا للحالة ولا المرحلة العمرية ولطبيعة المسبب.

قناة استاكيوس قد يتراكم السائل فيها وفي الأذن الوسطى، ما يؤدي إلى ضغط خلف طبلة الأذن أو التهاب الأذن.

أسباب آلام الأذن الشائعة

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى آلام الأذن، منها:

مشاكل الفم والفك

- التهاب مفاصل الفك أو متلازمة المفصل الصدغي الفكي يمكن أن يسبب ألمًا في الأذن.

عدوى الأذن

- عدوى الأذن قصيرة المدى أو طويلة المدى الحادة أو المزمنة.

- تغير الضغط داخل الأذن بسبب الارتفاعات على سبيل المثال.

إصابات الأذن

- إصابات تصيب الأذن بسبب تغيرات الضغط أو جسم خارجي في الأذن يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا.

أسباب أخرى

- عدوى الأسنان يمكن أن تسبب ألمًا في الأذن.

- التهابات اللوزتين والحلق يمكن أن يسبب ألمًا في الأذن.

- دخول أي سائل إلى الأذن مثل الشامبو عند غسل الرأس أو أعواد القطن عند تنظيفها.

أسباب آلام الأذن عند الأطفال عند الأطفال، قد تكون آلام الأذن ناتجة عن

- عدوى الأذن يمكن أن تكون حادة أو مزمنة عند الأطفال.

- تهيج قناة الأذن يمكن أن يحدث تهيج قناة الأذن بسبب أعواد القطن على سبيل المثال أو الصابون.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من ألم في الأذن؟

إذا كنت تعاني من ألم في الأذن، فيجب عليك استشارة الطبيب المختص على الفور، لتحديد السبب والعلاج المناسب. لا تتجاهل الألم، فقد يكون علامة على مشكلة أكبر.

علاج آلام الأذن

- ضع كيسًا باردًا على الأذن الخارجية لمدة 20 دقيقة لتقليل الألم.

- المضغ يمكن أن يساعد على تخفيف الألم

- الراحة في وضع مستقيم بدلاً من الاستلقاء يمكن أن تساعد على تقليل الضغط في الأذن الوسطى.

- يمكن استخدام قطرات الأذن المتاحة لتخفيف الألم، طالما لم تتمزق طبلة الأذن.

- يمكن لمسكنات الألم دون وصفة طبية، أن تخفف آلام الأذن لدى والبالغين.