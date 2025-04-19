شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصفوف الدراسية المختلفة، ونرصد في التقرير التالى معلومات مهمة بشأن المواعيد والضوابط التي تعقد بها الاختبارات:

ـ تبدأ الامتحانات للصفوف في النقل بداية من 11 مايو للصفين الأول والثانى الابتدائى حتى 24 من الشهر نفسه للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى، على أن يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الاختبارات لنهاية الفصل الدراسى الثانى من يوم 31 مايو حتى 4 يونيو المقبل.

ـ تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسى الثانى وفق نظام البوكليت أى دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معا.

ـ أسئلة امتحانات نهاية العام تشمل ما تم دراسته من بدء الترم الثانى 8 فبراير الماضى حتى موعد نهاية شرح المقررات مايو المقبل.

ـ يتم وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل من خلال الإدارات والمدارس.

ـ توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة وتكون موحدة لطلاب المحافظة الواحدة وتعقد في البوكليت.

ـ أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم الربوى مواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وستكون مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل العبارات .

ـ درجات الطالب في امتحانات نهاية العام مكملة للدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسى الأول.

ـ يجب أن يحقق الطلاب في الصفين الأول والثانى الابتدائى 60% حضور بالعام الدراسى حتى يجتاز التقييمات المقرره.

وتعلن نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

