شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي 4 حفلات غنائية في مصر والكويت والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر عاشور لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، تتوزع بين مصر والكويت والمملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جمهوره في الوطن العربي.

تنطلق أولى حفلات عاشور يوم 21 أبريل في أحد نوادي القاهرة، يعقبها حفل آخر يوم 25 أبريل في مدينة الشيخ زايد. وينتقل بعدها إلى الخليج، حيث يحيي حفلًا في الكويت يوم 13 يونيو، ثم يحتفل مع جمهوره في السعودية خلال عيد الفطر المبارك.

ومن المنتظر أن يقدم عاشور خلال الحفلات مجموعة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، من بينها "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش"، إلى جانب أحدث أعماله الفنية.

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.