شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة مكتبة الصور الجديدة في ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة داخل ChatGPT تُعرف باسم "مكتبة الصور" Image Library، وهي متاحة لجميع المستخدمين سواء كانوا على الخطة المجانية أو باقات Plus وPro، وذلك من خلال تطبيق الهاتف والموقع الإلكتروني.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية الوصول السهل إلى الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تلك التي تم رفعها من الجهاز، مع إمكانية عرضها وتعديلها في مكان واحد مركزي، مما يوفر تجربة أكثر تنظيمًا وسلاسة.

ما هي مكتبة الصور الجديدة من OpenAI في ChatGPT؟

تهدف مكتبة الصور إلى تسهيل مهمة تتبع وتنظيم المحتوى المرئي، سواء للمصممين أو الصحفيين أو صناع المحتوى، فبدلًا من إعادة رفع أو توليد الصور من جديد في كل مرة، تقوم الميزة الجديدة بحفظ كل الصور تلقائيًا، ما يتيح الرجوع إليها بسهولة في أي وقت لاحق.

كيفية الاستخدام: دليل خطوة بخطوة

كل ما عليك هو رفع صورة من جهازك أو طلب إنشاء صورة باستخدام ChatGPT. وبمجرد الانتهاء، يتم حفظ الصورة تلقائيًا داخل مكتبتك الخاصة، لتعود إليها متى شئت.

أين تجد الصور المحفوظة في ChatGPT؟

يمكنك الوصول إلى مكتبة الصور من خلال الضغط على أيقونة الصورة الموجودة بجانب مربع الرسائل أو في اللوحة الجانبية0عندها ستظهر لك كل الصور التي أنشأتها أو قمت برفعها، سواء من المحادثة الحالية أو من محادثات سابقة.

ما الذي يمكنك فعله بالصور داخل مكتبة ChatGPT؟

يمكنك إعادة إدراج الصورة في المحادثة وطلب تعديلات عليها، مثل: زيادة الإضاءة، تغيير الخلفية، أو إضافة عناصر جديدة مثل صندوق نص لاقتباس.

ولم تفصح OpenAI عن مزيد من التفاصيل التقنية الخاصة بالمكتبة الجديدة، لكنها متاحة بالفعل على كل من التطبيق والموقع الإلكتروني.

وفي ظل موجة التحديثات المستمرة من ChatGPT، تفتح هذه الميزة الباب أمام تجربة أكثر احترافية ومرونة في التعامل مع الصور التي يصنعها الذكاء الاصطناعي.