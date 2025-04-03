شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الرسوم الجمركية الجديدة ستجعل أمريكا ثرية من جديد والان نبدء بالتفاصيل

سرقة استمرت 50 عامًا

إعلان استقلال اقتصادي

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، والرسوم الجمركية الجديدة وفقًا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.وفي خطاب وصفه بـ"يوم التحرير"، قال ترامب إن "اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد"، مشيرًا إلى أن "هناك دولًا سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات".وأضاف أن التعريفات الجمركية المتبادلة ستجعل بلاده ثرية من جديد.وتابع ترامب أن بلاده جرى سرقتها ونهبها من قبل الأعداء والأصدقاء لعقود لأكثر من 50 عامًا، مؤكدًا أن هذا لن يحدث مرة أخرى".وأشار إلى أن الرسوم الجمركية مضادة، قائلًا "هم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".وأضاف أن "الرسوم المتبادلة تعني أن ما يفعلونه بنا نفعله بهم، هذا أمر سهل جدًا، لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك، وهذا في رأيي أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي.وقال ترامب في خطابه إن قراره هذا إنما هو بمنزلة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.حضر المؤتمر عدد كبير من مسؤولي إدارة ترامب، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزراء الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كيندي، والدفاع بيت هيجسيث، والتعليم ليندا ماكماهون، وشؤون المحاربين القدماء دوج كولينز، والنقل شين دوفي، والإسكان والتنمية الحضرية سكوت ترنر، والتجارة هوارد لوتنيك، ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، وتولسي جابارد مدير الاستخبارات الوطنية.