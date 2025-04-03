البيت الأبيض: الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 5 و9 الجاري

أعلن البيت الأبيض أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 نيسان الجاري.
وذكر مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين، إنّ الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ كالآتي: في 5 نيسان في الساعة 04:01 توقيت غرنيتش للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرّر ترامب فرضه على كلّ واردات بلاده، وفي 9 نيسان في الساعة 04:01 لتلك التي تزيد عن هذا الحدّ وتستهدف خصوصا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
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