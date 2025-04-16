الخارجية الاميركية: روبيو وويتكوف سيزورا أوروبا خلال أيام ويجريا محادثات رفيعة حول أوكرانيا وإيران

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيزوران أوروبا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ووضع أساس لاتفاق نووي مع إيران.

وأوضحت الوزارة أن روبيو وويتكوف سيلتقيان مع نظرائهما الأوروبيين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء وغدا الخميس لبحث ملف أوكرانيا.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي إن روبيو سيجري محادثات مع نظيره جان نويل بارو غدا بشأن الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني.

واشار مصدر أميركي مطلع، الى إن ويتكوف سيحضر بعد ذلك اجتماعا في روما مع مسؤولين إيرانيين.

تأتي هذه الحملة الدبلوماسية المكثفة وسط تنامي الإحباط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب عدم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا. وتأتي الجولة الأحدث من الاجتماعات أيضا في ظل سعي الإدارة المتواصل لاستكشاف ما إذا كان بإمكان واشنطن وطهران إبرام اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني.