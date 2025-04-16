شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروبل فى النرويج لمتابعة تصنيع الكابل البحرى العملاق لحقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعظيم الإنتاج والمتابعة المستمرة لتنمية حقل "ظهر"، قام وفد بترولى بجولة تفقدية بمصنع شركة "نيكسانس" العالمية بمدينة هالدن فى دولة النرويج.

ضم الوفد كلًا من المهندس خالد موافى، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، والمهندس عبد الناصر خفاجى، نائب رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) للإنتاج وتنمية الحقول، إلى جانب عدد من ممثلى شركة "بيكر هيوز" على رأسهم جارى فينز المدير التنفيذى لمشروعات الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لبيكر هيوز. وقد جاءت الزيارة لمتابعة أعمال تصنيع الكابل الكهربائى البحرى العملاق الخاص بالمنطقة الجنوبية من حقل "ظهر"، والذى يعد عنصرًا محوريًا فى الحفاظ على استدامة عمل الآبار ومعدلات الإنتاج من الحقل.



ويبلغ طول الكابل البحرى نحو 84 كيلومترًا، ومن المقرر تركيبه على عمق يصل إلى 1500 متر تقريبًا، وذلك وفقًا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2026.



وقد شدد المهندس خالد موافى على أهمية الالتزام بالتنفيذ وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أحد التحديات الرئيسية لاستدامة الإنتاج فى حقل ظهر.



كما تضمن برنامج الزيارة اجتماعًا موسعًا مع ممثلى شركة "بيكر هيوز" لمتابعة تطورات عدد من المشروعات، وعلى رأسها موقف تصنيع رؤوس الآبار الخاصة ببئرى التنمية المزمع حفرهما ضمن خطة عام 2026. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذين البئرين قد يساهما فى إضافة نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج فور دخولهما حيز التشغيل.



وأكد المهندس عبد الناصر خفاجى خلال الزيارة أن حقل "ظهر" يُعد مشروعًا قوميًا وأحد أهم مشروعات حقول الغاز الطبيعى فى مصر التى يتم العمل على تطويرها وتنمية إنتاجها بشكل مستمر.