شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات مستمرة فى سعر الذهب اليوم لمستويات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمى والمصرى ارتفاعًا خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخى جديد فى ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أمر الرئيس الأمريكى ترامب بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأمريكية الأساسية.

أسعار الذهب

عيار 24: 5463 جنيها

عيار 21: 4780 جنيها

عيار 18: 4097 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38240 جنيها

سعر الأونصة عالميًا: 3332 دولارًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمى ارتفاع اليوم بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخى عند 3317 دولارًا للأونصة صباح اليوم بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3230 دولارًا للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3307 دولارات للأونصة.



منذ بداية الأسبوع ارتفاع الذهب بمقدار 2.2% فى طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثانى على التوالى بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضى بنسبة 6.6%.



أمر دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق فى رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأمريكية الأساسية فى محاولة للضغط على الصين الرائدة فى المجال تصدير المعادن، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق الإلكترونية مما زاد من تصعيد التوترات التجارية العالمية.

بينما حذرت شركة إنفيديا الأمريكية يوم الثلاثاء من أنها تواجه انخفاضًا فى أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.



قد تمنع الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود على التصدير شركة إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق من البيع إلى الصين التى تعد سوق رئيسية للرقائق، وقد أدى هذا المفهوم إلى خسائر فادحة فى سوق العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما تراجعت أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى فى آسيا مما يعكس تزايد العزوف عن المخاطرة.