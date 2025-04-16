شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحى السكنى الخامس R5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية والحى السكنى الخامس R5 "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على آخر المستجدات، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز، والشركات المنفذة.

وتجول وزير الإسكان، بمدخل البرج الأيقونى ووجه بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمحيط البرج، كما صعد الوزير للدور 41 من البرج الأيقونى وتفقد إحدى الوحدات الفندقية، وتابع أعمال الإضاءة، والأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى مفتاح الحياة.

وتفقد الوزير الأعمال الجارية فى مدخل الفندق بالمشروع، موجهًا بالانتهاء من الأعمال، كما تفقد احدى الوحدات الفندقية، التى يتم تنفيذها.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إدارى – مكتبى – تجارى - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

كما تضم المنطقة البرج الأيقونى، أطول برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقى – تجارى – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوى على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وانتقل وزير الإسكان، خلال جولته، إلى الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، لتفقد سير العمل بالمشروع الذى يقام على مساحة 885 فدانًا، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسى القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.