صناعة الكيميائيات الألمانية تناشد الاتحاد الأوروبي تجنّب التصعيد بعد رسوم ترامب الجمركية

دعت صناعة الكيميائيات الألمانية التي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في ردّه على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكّدة أنّ "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر".
واشار اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية "في آي سي" الذي يضمّ خصوصا شركتي باير وباسف العملاقتين، الى اننا "نأسف لقرار الحكومة الأميركية. من المهمّ الآن لكل الأطراف المعنية التحلّي بالهدوء"، داعيا بروكسل إلى "الحفاظ على حوار وثيق مع واشنطن".
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