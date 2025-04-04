الخوري لوفد نقابة مصانع الأدوية: دعم القطاعات الإنتاجية يساهم في تحسين العجز في الميزان التجاري

اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن "دعم القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاع الأدوية يساهم في تحسين العجز في الميزان التجاري كما يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة اللبنانية".

كلام الخوري جاء خلال لقائه وفدًا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان في مكتبه برئاسة كارول أبي كرم، الذي عرض للوزير الخوري ورقة عمل تفصّل واقع الصناعة الدوائية في لبنان، أهميتها وانعكاسها الإيجابي على الدولة من النواحي الصحية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية. وتضمنت الورقة سلسلة من المطالب التي من شأنها تعزيز إنتاجية هذا القطاع الحيوي.

شدد عيسى الخوري على "أهمية هذا القطاع وضرورة تطويره"، مبديا "كامل إستعداده لمتابعة هذه الورقة والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية".

وأكّد على أن "لبنان بلد صناعي منذ أيام الفينيقيين، فلولا الصناعة لما وُجدت التجارة ولا وُلدت الحِرَف".

وخلال اللقاء، وجّه الوفد دعوة رسمية إلى عيسى الخوري لزيارة مصانع الأدوية، والاطلاع عن كثب على آلية العمل وسير الإنتاج فيها والمستويات التقنية التي توصلّت اليها هذه المصانع.