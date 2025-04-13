شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى يوجه بإرسال 36 طنا من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، بإرسال 36 طنًا من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان.
وذكرت وزارة الصحة العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن وزارة الصحة العراقية قامت بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية إلى لبنان بحضور لجنة مشكله لهذا الغرض، وممثل وزارة الصحة اللبنانية، مبينًا أنه سيتم إرسال الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز