شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى يوجه بإرسال 36 طنا من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، بإرسال 36 طنًا من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان.



وذكرت وزارة الصحة العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن وزارة الصحة العراقية قامت بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية إلى لبنان بحضور لجنة مشكله لهذا الغرض، وممثل وزارة الصحة اللبنانية، مبينًا أنه سيتم إرسال الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.