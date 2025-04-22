شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان بنيران الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان، مساء الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد المواطن عبد الله أبو راس برصاص طائرة مُسيرة "كواد كابتر" أمام مدرسة الصفد بحي الزيتون، شرق مدينة غزة، كما استشهد المواطن أحمد حسن محمد النجار (37 عاما) وأصيب آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,240 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,931 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدرعات، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، في ظل العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها لليوم الـ85 على التوالي.



وأفادت "وفا"، بأن مدرعتين للاحتلال من نوع "إيتان"، اقتحمتا المدينة من مدخلها الجنوبي، وجابتا شوارعها الرئيسة باتجاه الحي الشرقي ومفترق الشاهد، وشارع المقاطعة وصولا إلى محيط مخيم طولكرم.

وأضافت أن مدينة طولكرم شهدت اليوم تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة في مختلف أحيائها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات.



كما أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في الحي الغربي وشارع كراج نابلس القديم، وشارع الحدادين﻿ على إغلاق محلاتهم بعد مداهمة عدد منها واستجواب من يتواجد فيها تحت تهديد السلاح.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اليوم إجبار السكان على إخلاء منازلهم في محيط جبل النصر والمنطقة الغربية من مخيم نور شمس، في ظل العدوان المتواصل على المخيم لليوم الـ72 على التوالي.