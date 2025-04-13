شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى المجمعة الأولى للدور النهائى بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 07:16 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 26-24 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 أبريل الجاري.

بينما تشهد جولة غد مواجهتين بين الزمالك مع سبورتنج والأهلي مع الشمس.

وتختتم المجمعة الأولى الثلاثاء بمواجهتي، سبورتنج مع الشمس والزمالك مع الأهلي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025.