جمعية "LACD" تشارك في افتتاح كابيلا القديس شربل في مورريتا بولاية كاليفورنيا الأميركية

شاركت جمعية "LACD"- فرع لوس أنجلوس بافتتاح محبسة وتمثال القديس شربل في دير راهبات العائلة المقدسة في مورريتا في ولاية كاليفورنيا في اميركا.

والبداية كانت مع قداس الهي في كنيسة الدير حضره كهنة الكنائس المارونية في الولاية وترأسه الكاهن فادي بازوزي، وخلال العظة الالهية تطرق بازوزي الى أهمية وعظمة القديس شربل ومدى ارتباط اللبنانيين فيه وقد تخطت عجائبه لبنان وامتدت الى اصقاع الارض.

وتلا القداس زياح وتطواف بذخائر القديس شربل، ومن ثم إزاحة الستار عن تمثال القديس شربل وتمت مباركته.

وبعدها انتقل الحضور الى "الكابيلا" الخاصة بالقديس شربل او "محبسة مار شربل" كما اسموها وتم تدشينها، وشكر الكاهن المهندس وديع ضاهر الذي ساهم بإنشاء "كابيلا" وتمثال القديس شربل.

واختتم النشاط بمأدبة غداء اقيمت في باحة الدير وشارك فيها أكثر من 300 شخص من الجالية اللبنانية في لوس انجلوس.