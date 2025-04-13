شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تقلبات الربيع مستمرة وارتفاع تدريجى للحرارة بدءا من الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية التي تشهدها مصر تُعد طبيعية في ظل استمرار فصل الربيع، الذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "فصل الربيع دائمًا ما يشهد تقلبات من حيث درجات الحرارة، بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما نلاحظه خلال هذه الفترة من انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تساقط الأمطار في بعض المحافظات اليوم."

وتوقعت غانم أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، ستشهد البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، حيث تعود الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، ومن المنتظر أن تستمر هذه الأجواء المائلة للبرودة فترات الليل الفترة القادمة .

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبلغ مع نهاية الأسبوع، بدءًا من يوم الخميس، متوسط 28 درجة مئوية نهارًا على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى 30 درجة يومي الجمعة والسبت، بل من المتوقع أن تتجاوز الثلاثين مع بداية الأسبوع المقبل.

كما أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، لكنها لم تستبعد احتمال تكرار هذا النشاط مجددًا، في ظل طبيعة فصل الربيع المتقلبة.