شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن نسمح لحماس بحكم غزة بعد وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، قبل قليل، إنه لن يسمح لحركة حماس بحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب، مؤكدا أن هناك بعض التقدم بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكى قائلا إنها لا توجد نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أنه ينبغى على الاحتياطي الفيدرالى خفض أسعار الفائدة.