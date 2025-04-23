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ترامب: لن نسمح لحماس بحكم غزة بعد وقف الحرب

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ترامب: لن نسمح لحماس بحكم غزة بعد وقف الحرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 11:49 م

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، قبل قليل، إنه لن يسمح لحركة حماس بحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب، مؤكدا أن هناك بعض التقدم بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكى قائلا إنها لا توجد نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أنه ينبغى على الاحتياطي الفيدرالى خفض أسعار الفائدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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