شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عمر: أسعى أن تكون القنوات الإخبارية المرجع الأساسى لكل ما يدور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن القنوات المصرية الإخبارية هي المرجع الأساسي لكل ما يدور فى مصر، قائلا: "اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا"، متابعا: "نحن بحاجة إلى إعلام على هذا النحو وأن يكون الإعلام أسرع وأقوى وأدق".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون": "العلامة التجارية للدولة ليست بدعة، ومصر لا تحتاج إلى سمعة أو علامة تجارية بالتاريخ الطويل وطبيعة الدولة المصرية.. وهناك أشقاء عرب يتابعون بجدية لكل ما يحدث فى مصر.. ومصر دولة مهمة وتمثل إقليم القاعدة، ولها أهمية كبرى على كافة الأفكار والمعتقدات".

وتابع الكاتب الصحفى سمير عمر: "ليس لدينا مشكلة فى الإمكانيات ونحتاج إلى حسن استغلال الإمكانيات المتاحة وكيفية الاستثمار بما يحقق العائد.. ويمكننا أن نحقق إعلاما أفضل من خلال الإمكانيات المتاحة من خلال الإصرار والخبرة وتوفير بيئة عمل أفضل".