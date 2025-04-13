القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار بن غوريون وقاعدة "سودت ميخا" شرق اسدود وهدفا حيويا إسرائيلياً في عسقلان

أعلن القوات المسلحة اليمنية، أن "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين2، استهدف قاعدة "سودت ميخا" في منطقة شرق اسدود المحتلة وهي قاعدة صاروخية لإطلاق صواريخ "اريحا" وبطاريات صواريخ حيتس والصاروخ الآخر نوع "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".

ولفتت القوات، الى أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة"، مشددةً على أنه "وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح وتسببت بإغلاق مطار بن غوريون قرابة الساعة وأحدثت حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرت الملايين منهم على دخول الملاجئ".

وأكدت أنه "على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن العزيز قيادة وشعبا وجيشا لن يتراجع عن موقفه الثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج".