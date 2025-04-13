مصادر أسعد زغيب نفت ما تم تداوله عن اجتماع في منزله بشأن تحالفات ثلاثية في الانتخابات البلدية

نفت مصادر رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، ما أُشيع عن اجتماع مزعوم عُقد في منزله وتطرقت إلى تحالفات ثلاثية وغيرها من السيناريوهات في الانتخابات البلدية.

واعتبرت المصادر أن هذه السيناريوهات "لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الشائعات والأخبار المفبركة، لذلك فإننا نهيب بأصحاب المواقع إعتماد الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة".