نفت مصادر رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، ما أُشيع عن اجتماع مزعوم عُقد في منزله وتطرقت إلى تحالفات ثلاثية وغيرها من السيناريوهات في الانتخابات البلدية.
واعتبرت المصادر أن هذه السيناريوهات "لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الشائعات والأخبار المفبركة، لذلك فإننا نهيب بأصحاب المواقع إعتماد الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أسعد زغيب نفت ما تم تداوله عن اجتماع في منزله بشأن تحالفات ثلاثية في الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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