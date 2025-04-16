وجرى خلال الزيارة، استعراض جهود الجامعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المعرفي، والإسهام في التصدي للتحديات العالمية من خلال حلول علمية وتقنية متقدمة. كما اطّلع الوفد على أبرز الأبحاث والتقنيات التي تطوّرها الجامعة في مجالات متعددة، مع تسليط الضوء على إسهامات كاوست في مستقبل قطاع الطاقة في المملكة، ودورها في دعم تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية ذات الصلة.
وتسعى كاوست، من خلال إستراتيجيتها "أثر متسارع"، إلى ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار، عبر تطوير بيئة بحثية محفّزة، ودعم المبادرات الريادية، وتعزيز الشراكات العلمية المحلية والدولية، بما في ذلك التعاون المستمر مع الجهات العالمية مثل: وزارة الطاقة الأمريكية؛ لتحقيق أثر مستدام يخدم مستقبل الطاقة والعلوم على الصعيدين المحلي والدولي. يذكر أن معالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، زار المملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام؛ بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عددٍ من مجالات قطاع الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.