وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"

زار وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، حيث كان في استقباله صاحبُ السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة البروفيسور السير إدوارد بيرن، وعددٌ من كبار المسؤولين، وذلك في إطار دعم التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الزيارة، استعراض جهود الجامعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المعرفي، والإسهام في التصدي للتحديات العالمية من خلال حلول علمية وتقنية متقدمة. كما اطّلع الوفد على أبرز الأبحاث والتقنيات التي تطوّرها الجامعة في مجالات متعددة، مع تسليط الضوء على إسهامات كاوست في مستقبل قطاع الطاقة في المملكة، ودورها في دعم تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية ذات الصلة.

وتسعى كاوست، من خلال إستراتيجيتها "أثر متسارع"، إلى ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار، عبر تطوير بيئة بحثية محفّزة، ودعم المبادرات الريادية، وتعزيز الشراكات العلمية المحلية والدولية، بما في ذلك التعاون المستمر مع الجهات العالمية مثل: وزارة الطاقة الأمريكية؛ لتحقيق أثر مستدام يخدم مستقبل الطاقة والعلوم على الصعيدين المحلي والدولي. يذكر أن معالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، زار المملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام؛ بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عددٍ من مجالات قطاع الطاقة.