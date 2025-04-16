خاص لـ الخليج 365 إبراهيم الحجاج: فيلم إسعاف تجرِبة عاطفية أتمنى أن يستمتع بها المشاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم "إسعاف" أمسِ الثلاثاء، 15 إبريل، تحدث الفنان إبراهيم الحجاج لـ«الخليج 365» عن هذه التجرِبة قائلاً: "أشعر بأن الفيلم السينمائي "إسعاف" هو تجرِبة عاطفية أتمنى أن يستمتع بها المشاهد، كما أتمنى أن يليق هذا الفيلم على ذائقة المشاهد ومحبي الأعمال السينمائية، وهو من إنتاج بيت الكوميديا بلاك لايت، وصُورت جميع مشاهده بالكامل بالرياض".
وتابع إبراهيم الحجاج قائلاً: "إسعاف، فيلم حاولنا بنسبة 80 بالمئة أن يكون مصنوعاً بأيدٍ سعودية، وكانت هنالك كوادر عالمية معنا، ولكن نحن مَن كان القلب المحرك لهذه القصة السعودية الجميلة، ونتمنى أن تستمتعوا بهذه التجرِبة المتواضعه منا".
وأضاف الحجاج قائلاً: "سلّطنا الضوء بالفيلم على المسعف؛ لأن المسعف مهنة نبيلة، ونتمنى أن يشاهد الجميع المسعف، كيف يضحي بنفسه من أجل شخص متورّط، وكيف يحمل صفات جميلة وأخلاقاً عالية بهذه المهنة النبيلة".
فيصل الدوخي، نيرمين محسن، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح. من إخراج كولن تيج. وتأليف إبراهيم الحجاج، وألبرتو لوبيز.
أما القصة فتدور أحداثها حول "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يتمتعان بشخصيتين متناقضتين، أحدهما جاد ومسؤول، والآخر مرح ومتهور، يعملان في الرياض ويواجهان تحديات غير متوقعة أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقّع. كما يلقي الفيلم الضوء على الجانب الإنساني للمسعفين، ويعرض التحديات التي يواجهونها أثناء سعيهم لإنقاذ الأرواح تحت ضغط مستمر، وتتوالى الأحداث.
يمكنك قراءة.. الصور الأولى لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود من العرض الخاص لفيلم إسعاف بالسعودية
كما عُرض للفنان إبراهيم الحجاج بالموسم الرمضاني الحالي 2025، مسلسل "يوميات رجل عانس"، وتدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ مما يجعله عُرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرُّب بطرق مختلفة. وتتوالى الأحداث، التي تتناول في كلّ يوم قصة وتنتهي. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان. ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا. وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.
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وتابع إبراهيم الحجاج قائلاً: "إسعاف، فيلم حاولنا بنسبة 80 بالمئة أن يكون مصنوعاً بأيدٍ سعودية، وكانت هنالك كوادر عالمية معنا، ولكن نحن مَن كان القلب المحرك لهذه القصة السعودية الجميلة، ونتمنى أن تستمتعوا بهذه التجرِبة المتواضعه منا".
وأضاف الحجاج قائلاً: "سلّطنا الضوء بالفيلم على المسعف؛ لأن المسعف مهنة نبيلة، ونتمنى أن يشاهد الجميع المسعف، كيف يضحي بنفسه من أجل شخص متورّط، وكيف يحمل صفات جميلة وأخلاقاً عالية بهذه المهنة النبيلة".
فيلم "إسعاف""إسعاف" هو فيلم كوميدي سعودي، من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر،
فيصل الدوخي، نيرمين محسن، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح. من إخراج كولن تيج. وتأليف إبراهيم الحجاج، وألبرتو لوبيز.
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https://www.instagram.com/p/DIFNOPei2Kl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أما القصة فتدور أحداثها حول "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يتمتعان بشخصيتين متناقضتين، أحدهما جاد ومسؤول، والآخر مرح ومتهور، يعملان في الرياض ويواجهان تحديات غير متوقعة أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقّع. كما يلقي الفيلم الضوء على الجانب الإنساني للمسعفين، ويعرض التحديات التي يواجهونها أثناء سعيهم لإنقاذ الأرواح تحت ضغط مستمر، وتتوالى الأحداث.
يمكنك قراءة.. الصور الأولى لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود من العرض الخاص لفيلم إسعاف بالسعودية
آخر فيلم سينمائي عُرض لـ إبراهيم الحجاجوكان الفنان إبراهيم الحجاج قد لعب بطولة أول فيلم سينمائي له وهو "سطار"، الذي تدور أحداثه حول "سعد" الذي يطارد حُلمه بدخول عالم مصارعة المحترفين؛ فيذهب إلى تجرِبة أداء في الرياض، على أمل تحقيق طموحه، ولكنه يفشل وتحدث له العديد من المفاجآت. ويحقق حُلمه وتتوالى الأحداث. الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله العراك. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، وإبراهيم الخيرالله. ومن بطولة: إبراهيم الحجاج، شهد القفاري، إبراهيم الخيرالله، بدر المالكي، نايف المطيري، عبدالعزيز الشهري.
كما عُرض للفنان إبراهيم الحجاج بالموسم الرمضاني الحالي 2025، مسلسل "يوميات رجل عانس"، وتدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ مما يجعله عُرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرُّب بطرق مختلفة. وتتوالى الأحداث، التي تتناول في كلّ يوم قصة وتنتهي. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان. ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا. وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.
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