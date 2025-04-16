فيصل الدوخي: فيلم إسعاف مختلف وفخور برعاية الهيئة العامة للترفيه للعمل.. خاص لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - تواجد الفنان فيصل الدوخي في الرياض وذلك للمشاركة في العرض الخاص لفيلم "اسعاف"، وقال لـ "الخليج 365": "الفيلم من إنتاج بيت الكوميديا وهو أول فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX من بطولة ابرهيم الحجاج ومحمد القحطاني وإخراج كولين توج، وهذا العمل بالنسبة لي مختلف لأنني ارتدي فيه قبعة "بيت الكوميديا" وفخور بهذه الشراكة مع "SMC" وأيضًا وفخور جدًا برعاية الهئية العامة للترفيه التي اضافت للفيلم وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ الداعم الأول والداعم لجميع الأعمال الفنية والثقافية والسينمائية".

وتابع قائلاً.: "وفخور بعد 10 أعوام من العطاء في "بلاك وايت" وفكرة "بيت الكوميديا " التي أدخلها الفنان إبراهيم الحجاج وصنعها واستفدنا بها اليوم قد نضجت بفيلم "إسعاف"".

وأضاف: "وبمشئية الله سيتم عرض الفيلم من 17 أبريل 2025 بدور السينما، وأيضًا سيعلن قريبًا عن موعد عرضه بالخليج والوطن العربي، وأيضًا سيشارك بمهرجان الأفلام السعودية في 19 أبريل في إثراء".

وعن جديده القادم قال فيصل الدوخي: "الأسبوع القادم سأقوم بتصوير فيلم سينمائي طويل، بالإضافة سوف نقوم بدراسة المشروع القادم لنا في بيت الكوميديا".

للمزيد.. خاص لـ الخليج 365 نيرمين محسن: أجسد بفيلم إسعاف دور ممرضة سعودية وهذا عام سينمائي بالنسبة لي

فيلم "إسعاف"

"إسعاف" فيلم تدور أحداثه حول مُسعفَين شابين وهما عمر وخالد ، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع ولكن يستطيعان أن يتجاوزا المحن وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي،حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نيرمين محسن، نواف الشبيلي، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح، مهند الصالح، مهدي الناصر.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»