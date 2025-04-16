شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستراتيجي الخليجي – الآسيوي بالكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، في أعمال الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والذي عُقد في الحويت

وناقش الاجتماع آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال خطة عمل مشتركة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والسياحي.

كما تطرق المشاركون إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة المقبلة بين الجانبين، المقررة في مدينة سمرقند الأوزبكية خلال الشهر المقبل، وذلك استكمالًا للقمة الأولى التي استضافتها المملكة عام 2023، كما تناول الاجتماع أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتربط دول الخليج بدول آسيا الوسطى (كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان) علاقات تاريخية وقيم مشتركة، إلى جانب عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي. كما تُمثّل هذه الدول محورًا مهمًا في أمن الطاقة العالمي لما تمتلكه من موارد غنية في قطاعي النفط والغاز.