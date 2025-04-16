خالد صقر: أتمنى أن يحقق فيلم إسعاف أرقامًا قياسية بشباك التذاكر.. خاص لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - تواجد الفنان خالد صقر في العرض الخاص لفيلم "إسعاف" لمشاركة زملائه الفنانين نجاح العمل وقال لـ "الخليج 365" : "سعيد جدًا بالتواجد في العرض الخاص لفيلم "إسعاف" لأصدقائي إبراهيم الحجاج وفيصل الدوخي وطلال العنزي ومحمد القحطاني وأتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يحقق الفيلم أرقامًا كبيرة وقياسية بشباك التذاكر إن شاء الله".
وعند سؤالنا له عن مشاركته بتقديم مهرجان لأفلام السعودية الذي سينطلق غدًا الخميس 17 إبريل، بالظهران بالمملكة العربية السعودية قال خالد صقر: "سأكون متواجدًا بمشئية الله في مهرجان أفلام السعودية برفقة زميلتي الفنانة عائشة كاي بحفل الافتتاح الذي سنقدمه سويًا".
وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.
يمكنك قراءة.. خاص لـ الخليج 365 إبراهيم الحجاج: فيلم إسعاف تجرِبة عاطفية أتمنى أن يستمتع بها المشاهد
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وعند سؤالنا له عن مشاركته بتقديم مهرجان لأفلام السعودية الذي سينطلق غدًا الخميس 17 إبريل، بالظهران بالمملكة العربية السعودية قال خالد صقر: "سأكون متواجدًا بمشئية الله في مهرجان أفلام السعودية برفقة زميلتي الفنانة عائشة كاي بحفل الافتتاح الذي سنقدمه سويًا".
آخر أعمال الفنان خالد صقروكان خالد صقر قد حصد نجاحًا كبيرًا أثناء تقديمه لمسلسل "شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، بالموسم الرمضاني 2025 حيث جسد دور "أبو إبراهيم" .
وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.
يمكنك قراءة.. خاص لـ الخليج 365 إبراهيم الحجاج: فيلم إسعاف تجرِبة عاطفية أتمنى أن يستمتع بها المشاهد
مسلسل يعرض قريبًا للفنان خالد صقروسيعرض بعد أيام للفنان خالد صقر مسلسل "هزاع" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي.
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