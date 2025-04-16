شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة في منطقة مكة المكرمة (3) مواطنين من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلتهم إلى المستشفى.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.