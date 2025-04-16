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إنقاذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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إنقاذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة في منطقة مكة المكرمة (3) مواطنين من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلتهم إلى المستشفى.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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